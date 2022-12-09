Леброн сделал заявление об освобождении Грайнер

«Думаю, это великий день для нас, американцев, вернувших Бриттни Грайнер домой. Её присутствие в спортивном мире имеет большую значимость. Её жена скучала по ней. Семья скучала по ней. Её клуб из Финикса отчаянно нуждается в ней. Она снова стала частью баскетбольного братства и сестричества. Это большой день для нас. Слава президенту. Слава Камале Харрис и всем, кто имел какое-то отношение к этому этому», — сказал Джеймс в эфире NFL on Prime.