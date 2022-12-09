ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+8° в 
USD 62.57EUR 65.68
Войти в почту
52 минуты назад

Леброн сделал заявление об освобождении Бриттни Грайнер из российской тюрьмы

иещё 1

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мыслями по поводу обмена соотечественницы, олимпийской чемпионки Бриттни Грайнер на российского предпринимателя Виктора Бута.

Леброн сделал заявление об освобождении Грайнер
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Думаю, это великий день для нас, американцев, вернувших Бриттни Грайнер домой. Её присутствие в спортивном мире имеет большую значимость. Её жена скучала по ней. Семья скучала по ней. Её клуб из Финикса отчаянно нуждается в ней. Она снова стала частью баскетбольного братства и сестричества. Это большой день для нас. Слава президенту. Слава Камале Харрис и всем, кто имел какое-то отношение к этому этому», — сказал Джеймс в эфире NFL on Prime.

Напомним, обмен Грайнер на Бута произошёл вчера, 8 декабря.

Баскетбол,Бриттни Грайнер,Джеймс Леброн,Виктор Бут,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители