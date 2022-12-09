Американский актёр: Грайнер ненавидит США

«Бриттни Грайнер не герой. Белый дом называет её героем и образцом для подражания! Но она занималась контрабандой наркотиков и ненавидит Америку. Морской пехотинец должен был быть первым, кого освободили из российской тюрьмы. Поднимите руку, если согласны», — написал Уильямс.