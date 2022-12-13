«Даллас» обыграл «Оклахому», Дончич сделал дабл-дабл

«Даллас» на своей площадке победил «Оклахому» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счетом 121:114.
Лидер «Далласа» словенец Лука Дончич набрал 38 очков и сделал 11 подборов. У гостей канадский разыгрывающий Шей Гилджес-Александер завершил матч с 42 очками в активе.
«Бруклин» в гостях обыграл «Вашингтон» со счетом 112:100. Самым результативным игроком матча стал форвард победителей Кевин Дюрант, набравший 30 очков. У хозяев паркета латыш Кристапс Порзингис набрал 20 очков.
«Бруклин» победил в четвертом матче подряд.
НБА. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
«Даллас» — «Оклахома» — 121:114 (23:28, 43:24, 31:38, 24:24)
«Вашингтон» — «Бруклин» — 100:112 (25:29, 30:33, 28:32, 17:18)
«Индиана» — «Майами» — 82:87 (19:26, 23:21, 22:20, 18:20)
«Мемфис» — «Атланта» — 128:103 (35:29, 27:22, 40:25, 26:27)
«Сан-Антонио» — «Кливленд» — 112:111 (29:27, 36:22, 27:29, 20:33)