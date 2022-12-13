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12 минут назад

«Даллас» обыграл «Оклахому», Дончич сделал дабл-дабл

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«Даллас» на своей площадке победил «Оклахому» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счетом 121:114.

«Даллас» обыграл «Оклахому», Дончич сделал дабл-дабл
Фото:  Матч ТВ Матч ТВ

Лидер «Далласа» словенец Лука Дончич набрал 38 очков и сделал 11 подборов. У гостей канадский разыгрывающий Шей Гилджес-Александер завершил матч с 42 очками в активе.

«Бруклин» в гостях обыграл «Вашингтон» со счетом 112:100. Самым результативным игроком матча стал форвард победителей Кевин Дюрант, набравший 30 очков. У хозяев паркета латыш Кристапс Порзингис набрал 20 очков.

«Бруклин» победил в четвертом матче подряд.

НБА. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

«Даллас» — «Оклахома» — 121:114 (23:28, 43:24, 31:38, 24:24)

«Вашингтон» — «Бруклин» — 100:112 (25:29, 30:33, 28:32, 17:18)

«Индиана» — «Майами» — 82:87 (19:26, 23:21, 22:20, 18:20)

«Мемфис» — «Атланта» — 128:103 (35:29, 27:22, 40:25, 26:27)

«Сан-Антонио» — «Кливленд» — 112:111 (29:27, 36:22, 27:29, 20:33)

Баскетбол,Лука Дончич,Кристапс Порзингис,Кевин Дюрант,
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