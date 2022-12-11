Белый дом сообщил о состоянии Грайнер

После российской тюрьмы американской баскетболистке-лесбиянке Бриттни Грайнер понадобится «реинтеграция в американское общество».
Об этом заявил в воскресенье представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает телеканал ABC.
По его словам, Грайнер чувствует себя хорошо. Сейчас она проходит реабилитацию в Техасе после освобождения из-под стражи и возвращения в США.
«Она в Сан-Антонио, в армейском медицинском центре Брук, получает соответствующую помощь в области психического и физического здоровья. Просто чтобы убедиться, что она готова к реинтеграции обратно в американское общество», — сказал Кирби в интервью ABC.
По ее словам, Грайнер, врачи и семья обсудят, сколько еще ей нужно будет оставаться в армейском медцентре.
«Но наши первоначальные данные таковы, что она в очень хорошем настроении и в добром здравии», — сказал Кирби.
На уходящей неделе россиянина Виктора Бута, обвиняемого в США в контрабанде оружия, обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в РФ за перевозку наркотиков. Обмен прошел в аэропорту Абу-Даби.