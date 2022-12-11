ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+9° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
1 час назад

Белый дом сообщил о состоянии Грайнер

Рамблер

После российской тюрьмы американской баскетболистке-лесбиянке Бриттни Грайнер понадобится «реинтеграция в американское общество».

Белый дом сообщил о состоянии Грайнер
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом заявил в воскресенье представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает телеканал ABC.

По его словам, Грайнер чувствует себя хорошо. Сейчас она проходит реабилитацию в Техасе после освобождения из-под стражи и возвращения в США.

«Она в Сан-Антонио, в армейском медицинском центре Брук, получает соответствующую помощь в области психического и физического здоровья. Просто чтобы убедиться, что она готова к реинтеграции обратно в американское общество», — сказал Кирби в интервью ABC.

По ее словам, Грайнер, врачи и семья обсудят, сколько еще ей нужно будет оставаться в армейском медцентре.

«Но наши первоначальные данные таковы, что она в очень хорошем настроении и в добром здравии», — сказал Кирби.

На уходящей неделе россиянина Виктора Бута, обвиняемого в США в контрабанде оружия, обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в РФ за перевозку наркотиков. Обмен прошел в аэропорту Абу-Даби.

Баскетбол,Бриттни Грайнер,Джон Кирби,Виктор Бут,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители