Жена Бриттни Грайнер рассказала об их ближайших планах

«Моё сердце стало целым благодаря коллективным усилиям многих людей! Я очень тронута. Забота о других – это проявление человечности в чистом виде! Поскольку мы с Бриттни Грайнер начинаем наше путешествие, чтобы исцелить разум, тело и дух, я хотела бы лично выразить свою благодарность. Я ценю каждого из вас! Давайте продолжим использовать наши голоса, платформы и ресурсы, чтобы вернуть Пола [Уилана] и всех американцев домой. Каждая семья заслуживает того, чтобы быть полной!» — написала Шерель, добавив несколько фото.