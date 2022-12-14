Линдси Кагава Колас, агент Бриттни Грайнер, ответила на вопрос о возвращении баскетболистки в Женскую национальную баскетбольную ассоциацию (WNBA) после пребывания в российской тюрьме.
«Бриттни благодарна и с оптимизмом смотрит в будущее. Она в отличном расположении духа. Думаю, будет уместно сказать, что она добровольно взяла мяч и первым делом исполнила данк. Это было впечатляюще. Она очень обрадовалась. Будет ли она готова к возвращению в женскую НБА? Посмотрим», — передает слова Колас CNN.
Напомним, что 5 марта Грайнер была задержана при прохождении таможенного контроля, служебная собака отреагировала на вещи спортсменки, в которых было найдено запрещенное в России гашишное масло.
В связи с этим было возбуждено уголовное дело по двум статьям: контрабанда и хранение наркотиков. Химкинский суд Подмосковья 4 августа признал Грайнер виновной в контрабанде и хранении наркотиков и приговорил ее к девяти годам заключения в колонии и штрафу в размере 1 млн руб. Последние месяцы баскетболистка УГМК провела в одной из колоний Мордовии.