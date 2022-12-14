«Бриттни благодарна и с оптимизмом смотрит в будущее. Она в отличном расположении духа. Думаю, будет уместно сказать, что она добровольно взяла мяч и первым делом исполнила данк. Это было впечатляюще. Она очень обрадовалась. Будет ли она готова к возвращению в женскую НБА? Посмотрим», — передает слова Колас CNN.