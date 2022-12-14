ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
-2° в 
USD 63.21EUR 66.70
Войти в почту
19 минут назад

Агент Грайнер рассказала, что первым делом сделала баскетболистка после возвращения в США

Газета.Ru

Линдси Кагава Колас, агент Бриттни Грайнер, ответила на вопрос о возвращении баскетболистки в Женскую национальную баскетбольную ассоциацию (WNBA) после пребывания в российской тюрьме.

Кто такая Бриттни Грайнер

«Бриттни благодарна и с оптимизмом смотрит в будущее. Она в отличном расположении духа. Думаю, будет уместно сказать, что она добровольно взяла мяч и первым делом исполнила данк. Это было впечатляюще. Она очень обрадовалась. Будет ли она готова к возвращению в женскую НБА? Посмотрим», — передает слова Колас CNN.

Напомним, что 5 марта Грайнер была задержана при прохождении таможенного контроля, служебная собака отреагировала на вещи спортсменки, в которых было найдено запрещенное в России гашишное масло.

В Белом доме рассказали о состоянии Грайнер

В связи с этим было возбуждено уголовное дело по двум статьям: контрабанда и хранение наркотиков. Химкинский суд Подмосковья 4 августа признал Грайнер виновной в контрабанде и хранении наркотиков и приговорил ее к девяти годам заключения в колонии и штрафу в размере 1 млн руб. Последние месяцы баскетболистка УГМК провела в одной из колоний Мордовии.

Баскетбол,Видео,Бриттни Грайнер,УГМК-Холдинг,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители