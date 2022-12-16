Россиянин погиб во время тренировки по баскетболу в Таиланде

В Таиланде 19-летний россиян скончался в результате удара током во время тренировки по баскетболу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Бангкоке.

Фото: Газета.ру Газета.ру

Инцидент произошел в городе Паттайя. По данным консульского отдела, молодой человек получил смертельный удар током, прислонившись к фонарному столбу на спортивной площадке. Оказалось, россиянин задел оголенный электрический провод.