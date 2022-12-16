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48 минут назад

Россиянин погиб во время тренировки по баскетболу в Таиланде

Газета.Ru

В Таиланде 19-летний россиян скончался в результате удара током во время тренировки по баскетболу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Бангкоке.

Россиянин погиб во время тренировки по баскетболу в Таиланде
Фото: Газета.руГазета.ру

Инцидент произошел в городе Паттайя. По данным консульского отдела, молодой человек получил смертельный удар током, прислонившись к фонарному столбу на спортивной площадке. Оказалось, россиянин задел оголенный электрический провод.

Отмечается, что юноша входил в одну из баскетбольных команд города. Сейчас правоохранители проверяют соседние от места происшествия спортивные площадки Паттайи на наличие аналогичных нарушений.

Баскетбол,
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