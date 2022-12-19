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28 минут назад

33 очка Леброна Джеймса помогли «Лейкерс» одолеть «Вашингтон»

Чемпионат.comиещё 1

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Вашингтон Уизардс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 119:117.

33 очка Леброна Джеймса помогли «Лейкерс» одолеть «Вашингтон»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Самым результативным игроком у «Лейкерс» стал американский форвард Леброн Джеймс, заработавший 33 очка, семь подборов и девять передач. Также стоит отметить американца Лонни Уокера, который заработал 21 очко, три подбора и одну передачу. Самым результативным у гостей стал американский защитник Брэдли Бил. На его счету 29 очков, два подбора и на одну передачу больше. Также стоит отметить американского форварда Кайла Кузму, который заработал дабл-дабл: 22 очка, 16 подборов и две передачи.

Баскетбол,Джеймс Леброн,Брэдли Бил,
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