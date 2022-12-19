33 очка Леброна Джеймса помогли «Лейкерс» одолеть «Вашингтон»

Самым результативным игроком у «Лейкерс» стал американский форвард Леброн Джеймс, заработавший 33 очка, семь подборов и девять передач. Также стоит отметить американца Лонни Уокера, который заработал 21 очко, три подбора и одну передачу. Самым результативным у гостей стал американский защитник Брэдли Бил. На его счету 29 очков, два подбора и на одну передачу больше. Также стоит отметить американского форварда Кайла Кузму, который заработал дабл-дабл: 22 очка, 16 подборов и две передачи.