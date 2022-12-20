«Финикс» разгромил «Лейкерс» в матче НБА

Встреча в Финиксе завершилась со счетом 130:104 (38:24, 30:20, 31:33, 31:27). В составе «Санз» 28 очков набрал Крис Пол, дабл дабл оформил Деандре Эйтон (21 очко и 11 подборов). У гостей 30 очков в активе Денниса Шредера.

В другом матче понедельника «Милуоки Бакс» на выезде переиграл «Нью Орлеан Пеликанс» — 128:119 (30:27, 36:34, 34:29, 28:29). У «Милуоки» дабл дабл сделали Яннис Адетокунбо (42 очка и 10 подборов) и Джру Холидэй (18 очков и 11 передач). В составе «Пеликанс» дабл дабл из 37 очков и 18 подборов на счету Йонаса Валанчюнаса.