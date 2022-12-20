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1 час назад

Джон Салли раскрыл, что сказал ему Баркли по поводу конфликта с Джорданом

Чемпионат.com

Четырёхкратный чемпион НБА Джон Салли поделился мнением о конфликте между легендами Национальной баскетбольной ассоциации Майклом Джорданом и Чарльзом Баркли. Одна из причин, по которой у них у них случились разногласия, заключается в том, что Баркли сделал несколько не очень приятных комментариев о том, как Джордан управляет клубом «Шарлотт Хорнетс».

Салли поделился мнением о конфликте между Джорданом и Баркли
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

«Я брал интервью у Чарльза в прошлом году. Кроме того, мы говорили об этом в ноябре прошлого года и в октябре прошлого года. Так вот он сказал, что совершил ошибку и не должен был говорить так о своём друге. Он заявил прямо, что он был неправ», — сказал Салли на канале djvlad в YouTube.

Баскетбол,Чарльз Баркли,Майкл Джордан,
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