Салли поделился мнением о конфликте между Джорданом и Баркли

«Я брал интервью у Чарльза в прошлом году. Кроме того, мы говорили об этом в ноябре прошлого года и в октябре прошлого года. Так вот он сказал, что совершил ошибку и не должен был говорить так о своём друге. Он заявил прямо, что он был неправ», — сказал Салли на канале djvlad в YouTube.