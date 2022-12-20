20-летний новичок «Орландо» повторил рекорд Шакила О'Нила

Банкеро на протяжении семи матчей подряд набирал более 20 очков. Ранее такую длинную результативную серию среди новичков франшизы сумел показать лишь О'Нил (в 1993 году). Серия Банкеро прервалась в матче с «Атлантой Хоукс» (125:126), в которой Паоло записал на свой счёт 18 очков и семь подборов.