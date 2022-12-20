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42 минуты назад

20-летний новичок «Орландо» повторил рекорд Шакила О'Нила

Чемпионат.com

20-летний форвард «Орландо Мэджик» Паоло Банкеро повторил достижение легендарного центрового Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакила О'Нила, сообщает The Athletic.

20-летний новичок «Орландо» повторил рекорд Шакила О'Нила
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Банкеро на протяжении семи матчей подряд набирал более 20 очков. Ранее такую длинную результативную серию среди новичков франшизы сумел показать лишь О'Нил (в 1993 году). Серия Банкеро прервалась в матче с «Атлантой Хоукс» (125:126), в которой Паоло записал на свой счёт 18 очков и семь подборов.

В этом сезоне новичок «Орландо» является самым результативным игроком команды, набирая в среднем за игру 21,8 очка. «Мэджик» после 32 матчей занимают 13-е место в таблице Восточной конференции.

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