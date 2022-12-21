Шакил О’Нил снова заговорил с Николой Йокичем по-русски

Легендарный центровой НБА Шакил О’Нил во время послематчевого интервью снова заговорил c лидером «Денвера» Николой Йокичем по-русски.
О’Нил после похвалы Йокича на сербском языке поблагодарил действующего MVP на русском.
Четырехкратный чемпион НБА с акцентом произнес «спасибо». Йокич с негодованием указал Шаку, что это не его родной язык. Американец исправился и произнес «Хвала».
В январе 2021 года между О’Нилом и Йокичем произошел похожий диалог. Шак тогда сказал, что считал Николу русским.
«Виноват, виноват. Я думал, что Йокич русский», – произнес Шак.
Йокич в победном матче с «Мемфисом» набрал 13 очков, 13 подборов и 13 передач.