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1 час назад

Шакил О’Нил снова заговорил с Николой Йокичем по-русски

Sports.ru

Легендарный центровой НБА Шакил О’Нил во время послематчевого интервью снова заговорил c лидером «Денвера» Николой Йокичем по-русски.

Шакил О’Нил снова заговорил с Николой Йокичем по-русски
Фото: Sports.ruSports.ru

О’Нил после похвалы Йокича на сербском языке поблагодарил действующего MVP на русском.

Четырехкратный чемпион НБА с акцентом произнес «спасибо». Йокич с негодованием указал Шаку, что это не его родной язык. Американец исправился и произнес «Хвала».

В январе 2021 года между О’Нилом и Йокичем произошел похожий диалог. Шак тогда сказал, что считал Николу русским.

«Виноват, виноват. Я думал, что Йокич русский», – произнес Шак.

Йокич в победном матче с «Мемфисом» набрал 13 очков, 13 подборов и 13 передач.

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