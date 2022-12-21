Гомельский назвал имя сильнейшего баскетболиста в защитных действиях

«Мутомбо не выходил в поле. Ему не удавалось успешно обороняться против игроков с хорошим средним броском. У Родмана были лучше защитные действия на периметре, но он хуже опекал соперников в «краске». Думаю, лучшим обороняющимся баскетболистом был Уэс Анселд. В данный момент к идеалу приблизился Бэм Адебайо», — заявил Гомельский.

Анселд выступал в НБА с 1968 по 1981 год за команду «Вашингтон Буллетс», которая до 1973 года базировалась в Балтиморе. В 1969 году он стал самым ценным игроком НБА, а в 1978 году завоевал чемпионский титул. С 1988 по 1994 год был главным тренером команды. В настоящее время клуб называется «Вашингтон Уизардс».