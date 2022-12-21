«Такой травмы у меня ещё не было». Стефен Карри — о сроках возвращения

«Раньше у меня не было такой травмы плеча, как эта. Сейчас я придерживаюсь, так сказать, выжидательного подхода. Я всё ещё нахожусь в процессе раннего восстановления, так что ещё даже близко не подошёл к тому, чтобы взять в руки баскетбольный мяч. Думаю, это ещё займёт несколько недель», — сказал Карри на NBA on TNT.