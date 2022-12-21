На вечеринку по случаю возвращения Грайнер в США из тюрьмы в России пришло мало людей

На вечеринку по случаю возвращения в США баскетболистки Бриттни Грайнер пришло около 20 человек. Об этом информирует ESPN US. Мероприятие проходило в церкви города Уэйко (штат Техас).

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Издание отмечает, что такое небольшое количество пришедших поприветствовать Грайнер людей могло быть связано с зимними каникулами в школе. Кроме того, ряд лиц заболели, из-за чего не смогли явиться.