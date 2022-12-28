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2 часа назад

Дончич оформил уникальный трипл-дабл в истории НБА и побил рекорд «Далласа» по очкам в одном матче

Матч ТВ

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич в матче регулярного чемпионата НБА с «Нью Йорком» (126:121 ОТ) сделал трипл дабл, которого в истории лиги никто ранее не добивался. Об этом сообщил ESPN.

Дончич оформил уникальный трипл-дабл в истории НБА
Фото: Matchtv.ruMatchtv.ru

В матче с «Никс» словенский баскетболист собрал коллекцию из 60 очков, 21 подбора и 10 передач. Ранее в НБА никто не делал трипл дабл с такими показателями.

Кроме того, Дончич установил рекорд «Маверикс» по набранным очкам в одном матче. До него самым результативным был Дирк Новицки, который во встрече с «Хьюстоном» в 2004 году набрал 53 очка.

Для Дончича это седьмой матч с двухзначными показателями в трех графах личной статистики в нынешнем сезоне.

Баскетбол,Лука Дончич,Дирк Новицки,
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