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1 час назад

Эмбиид обошёл Чемберлена по числу матчей с 40+ очками

Чемпионат.com

Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс» американский центровой Джоэл Эмбиид в матче с «Вашингтон Уизардс» (111:116) набрал 48 очков, сделал 10 подборов, три перехвата и три блок-шота. Таким образом, он в 32-й раз за карьеру набрал в одном матче 40+ очков и обошёл по этому показателю легендарного Уилта Чемберлена.

Эмбиид обошёл Чемберлена по числу матчей с 40+ очками
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Теперь Эмбиид занимает второе место по числу матчей с 40+ очками в истории «Сиксерс». Лидером является Аллен Айверсон, на счету которого 76 таких выступлений.

Ранее Эмбиид назвал игрока, вдохновившего его заняться баскетболом.

Баскетбол,Аллен Айверсон,
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