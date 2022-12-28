Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+3° в 
USD 71.33EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Защитник МБА Касаткин рассказал, как он играл в США

Чемпионат.com

Защитник МБА Даниил Касаткин рассказал о том, как он играл выступал в США за школьную команду.

Защитник МБА Касаткин рассказал, как он играл в США
Фото: Пресс-служба БК МБА.Пресс-служба БК МБА.

«Опыт – это всегда хорошо, но оглядываясь назад, возможно, я бы не сделал этот шаг, будь у меня возможность это изменить. Были случаи, когда меня там просто уничтожали. В дебютной игре я сделал пять потерь за первую четверть. Почему сразу не отправили домой и как смог продержаться три года? Я акклиматизировался, показывал какой-то уровень, но в основном со школами послабее. С топовыми командами получалось далеко не всё», — сказал Касаткин на YouTube-канале Единой лиги ВТБ.

Ранее Касаткин поделился впечатлением от текущего места своей команды.

Баскетбол,Даниил Касаткин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители