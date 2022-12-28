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1 час назад

Ненад Димитриевич: «Переход в УНИКС – лучшее баскетбольное решение для меня»

Sports.ru

Разыгрывающий УНИКСа Ненад Димитриевич объяснил, почему принял решение перейти в казанскую команду минувшим летом.

Ненад Димитриевич: «Переход в УНИКС – лучшее баскетбольное решение для меня»
Фото: Sports.ruSports.ru

«Я хотел получить больше игрового времени, получить лидерскую роль. Прошлый сезон в «Валенсии» был тяжелым для меня. Я много играл в начале сезона, но затем получил травму – первую серьезную в карьере. А как восстановился от травмы, заболел коронавирусом. Спасибо богу, что таких проблем нет у

Это было лучшим баскетбольным решением для меня. Я хотел остаться на том же уровне, где был, а УНИКС в моем понимании достоин сравнения с «Валенсией». Я хочу играть в Евролиге и могу добиться этого здесь. Я много наблюдал за УНИКСом в прошлом сезоне, они точно заслуживали играть в плей-офф.

Мне понравилось, что целый ряд игроков сделали большой скачок в Казани в прошлом сезоне. Лоренцо Браун, Марио Хезонья и другие игроки перешли летом в главные клубы Европы. Также я ждал шанса поработать с Велимиром Перасовичем – одним из лучших тренеров в Европе. Я играл против «Басконии», когда он был там тренером. Все его команды играют в агрессивный баскетбол.

Беспокоит ли отсутствие еврокубков? Нет. Посмотрите на наш календарь. Мы же почти как в еврокубках, играем на каждый третий-четвертый день. Нет такого, что мы проводим матч и затем отдыхаем целую неделю. Да, бывают такие матчи, когда ты просыпаешься с двойной энергией, понимая высокий уровень соперника. Но ты должен находить в себе силы и в других играх. Иначе какой в этом смысл? Я слишком уважаю игру, чтобы давать какие-то оценки нашим соперникам. Матчей на самом деле не так много, чтобы позволять себе отдыхать. Нужно показывать себя в каждой игре», – сказал Димитриевич.

Баскетбол,Велимир Перасович,Лоренцо Браун,
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