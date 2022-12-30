Побит рекорд НБА по самому быстрому трехочковому броску

Защитник «Индианы Пэйсерс» Бадди Хилд в матче регулярного чемпионата НБА с «Кливленд Кавальерс» установил рекорд по самому быстрому трехочковому броску.

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Встреча прошла в ночь на пятницу в Индианаполисе и завершилась со счетом 135:126 в пользу хозяев паркета. Хилд реализовал дальний бросок уже на третьей секунде игры. Это самый быстрый трехочковый в истории НБА с момента появления подобной статистики (1996 год).

Предыдущее достижение также установил баскетболист «Индианы» — Реджи Миллер в 2000 году поразил кольцо «Голден Стэйт Уорриорз» на четвертой секунде матча.