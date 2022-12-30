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31 минуту назад

Побит рекорд НБА по самому быстрому трехочковому броску

Матч ТВ

Защитник «Индианы Пэйсерс» Бадди Хилд в матче регулярного чемпионата НБА с «Кливленд Кавальерс» установил рекорд по самому быстрому трехочковому броску.

Побит рекорд НБА по самому быстрому трехочковому броску
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Встреча прошла в ночь на пятницу в Индианаполисе и завершилась со счетом 135:126 в пользу хозяев паркета. Хилд реализовал дальний бросок уже на третьей секунде игры. Это самый быстрый трехочковый в истории НБА с момента появления подобной статистики (1996 год).

Предыдущее достижение также установил баскетболист «Индианы» — Реджи Миллер в 2000 году поразил кольцо «Голден Стэйт Уорриорз» на четвертой секунде матча.

В текущем сезоне НБА Хилд провел 36 матчей и набирает в среднем 17,8 очка. В турнирной таблице НБА Восточной конференции «Индиана» занимает шестое место (19 побед при 17 поражениях).

Баскетбол,Реджи Миллер,
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