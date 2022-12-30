«Бриттни, это действительно ты?» Жена Грайнер рассказала о встрече после возращения из РФ

Шерель Грайнер, жена американской баскетболистки Бриттни Грайнер, вспомнила о первых мгновениях после встречи с супругой. 8 декабря Бриттни вернулась в США из России, где она отбывала тюремное наказание.
«Я думала об этом моменте тысячу раз. Мне казалось, что я буду вся в слезах. А вообще я была невероятно счастлива. Это был первый раз, когда я смогла наконец спокойно выдохнуть. Мы обе просто буквально сразу [после встречи] заплакали. Я стояла там вся в слезах. Кто-то подбежал и протянул мне носовой платок. Он мне определённо был нужен. Тогда я не могла перестать прикасаться к её лицу. Я думала: «Это действительно ты?» Всё это казалось каким-то нереальным. Я просто крепко держала её и не могла отпустить», — приводит слова Шерель Грайнер People.
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https://www.championat.com/basketball/news-4945347-zhena-grajner-brittni-eto-dejstvitelno-ty.html?utm_source=copypaste