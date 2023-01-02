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35 минут назад

Лука Дончич подарил Егору Демину именные кроссовки

Sports.ruиещё 4

Подарок Дончич передал через Кики Вильялобоса, представителя агентства BDA, которое работает с обоими игроками.

Лука Дончич подарил Егору Демину именные кроссовки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Три пары модели модели Luka 1 пришли накануне турнира Torneo Junior Ciutat de L’Hospitalet, который 16-летний Егор выиграл уже в подаренных кроссовках. У Демина и Дончича одинаковый размер ноги.

Российский баскетболист молодежного проекта «Реала» подвел итоги года и поблагодарил экс-игрока мадридской команды.

«Естественно, я не ожидал, для меня это стало сюрпризом. Этот подарок для меня очень ценен, больше даже ментально. Получив его, буду продолжать работать с дополнительной мотивацией.

Он остается моим кумиром и одним из любимых игроков, наравне с Кобе и некоторыми другими. Восхищаюсь его талантом и умением держать баланс, играя на себя и на команду. Для меня Лука является одним из самых умных игроков в мире на данный момент.

Год был интересным, я благодарен тем, кто был рядом. Сейчас важно выходить на новый уровень», – заявил Демин.

Россиянин считается одним из самых талантливых игроков в своем возрасте.

Баскетбол,Егор Демин,Лука Дончич,Реал,
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