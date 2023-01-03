Килиан Мбаппе назвал топ-5 игроков НБА

Нападающий сборной Франции по футболу и «ПСЖ» Килиан Мбаппе назвал пятёрку лучших игроков Национальной баскетбольной ассоциации.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Напомним, ранее Мбаппе разместил пост в социальных сетях, показав фотографию с одноклубником Ашрафом Хакими и звездой «Бруклин Нетс» Кевином Дюрантом.

Килиан Мбаппе посетил матч регулярного чемпионата НБА между «Бруклин Нетс» и «Сан-Антонио Спёрс». Игра завершилась со счётом 139:103.