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1 час назад

Баскетболисты ЦСКА победили 19 раз подряд и установили рекорд

Елена Прошина

Баскетбольный клуб ЦСКА обыграл красноярский «Енисей» на чемпионате Единой лиги ВТБ. Как https://rsport.ria.ru/20230106/tsska-1843272109.html отмечает РИА Новости, ЦСКА установил рекорд чемпионата - эта победа стала для команды 19-й с начала турнира.

Баскетболисты ЦСКА победили 19 раз подряд и установили рекорд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Игра ЦСКА и «Енисея», прошедшая в Красноярске, закончилась со счетом 109:81 (22:22, 30:24, 28:22, 29:13).

ЦСКА остается лидером турнира, второе место занимает казанский УНИКС (17 побед и два поражения), а замыкает топ-3 петербургский «Зенит» (14 побед и четыре поражения).

Предыдущим рекордсменом Лиги ВТБ были подмосковные «Химки». В сезоне-2013/14 команда выиграла 18 стартовых матчей.

Баскетбол,Зенит,
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