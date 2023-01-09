Леброн Джеймс может запросить обмен из «Лейкерс» в межсезонье

В НБА допускают, что звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс летом захочет сменить команду, чтобы бороться за чемпионство на финальном этапе своей карьеры.
Об этом сообщает обозреватель Heavy.com Шон Девени со ссылкой на источники в лиге.
«По словам управленцев лиги, ряд команд, по крайней мере, готовятся к возможности того, что этим летом Джеймс попытается осуществить переход в другой клуб, ведь ему только что исполнилось 38 лет, и он надеется завершить карьеру в побеж
И в отличие от прошлого межсезонья, когда команды были ошеломлены запросом на обмен со стороны Кевина Дюрэнта незадолго до открытия рынка свободных агентов, фронт-офисы НБА будут готовы к потенциальному обмену Джеймса», – пишет Девени.