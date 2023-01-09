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47 минут назад

Клубы НБА готовятся к возможности того, что Леброн Джеймс запросит обмен из «Лейкерс» в межсезонье

Sports.ru

В НБА допускают, что звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс летом захочет сменить команду, чтобы бороться за чемпионство на финальном этапе своей карьеры.

Леброн Джеймс может запросить обмен из «Лейкерс» в межсезонье
Фото: Sports.ruSports.ru

Об этом сообщает обозреватель Heavy.com Шон Девени со ссылкой на источники в лиге.

«По словам управленцев лиги, ряд команд, по крайней мере, готовятся к возможности того, что этим летом Джеймс попытается осуществить переход в другой клуб, ведь ему только что исполнилось 38 лет, и он надеется завершить карьеру в побеж

И в отличие от прошлого межсезонья, когда команды были ошеломлены запросом на обмен со стороны Кевина Дюрэнта незадолго до открытия рынка свободных агентов, фронт-офисы НБА будут готовы к потенциальному обмену Джеймса», – пишет Девени.

Баскетбол,Джеймс Леброн,
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