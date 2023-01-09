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50 минут назад

Республиканцы Луизианы приняли резолюцию, осуждающую обмен Бриттни Грайнер

Чемпионат.com

Республиканская партия Луизианы опубликовала резолюцию, осуждающую обмен пленными, в результате которого была освобождена баскетболистка Бриттни Грайнер. Об этом информирует Louisiana Illuminator. Текст резолюции пока не будет доступен для общественности.

Республиканцы Луизианы приняли резолюцию, осуждающую обмен Грайнер
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Напомним, в прошлом году Грайнер обменяли на россиянина Виктора Бута. Обмен состоялся 8 декабря. Напомним, Грайнер отбывала в России наказание за транспортировку запрещённых веществ. Бут, по версии американской стороны, занимался торговлей оружием. В Российской Федерации Бриттни приговорили к девяти годам заключения. Вину она признала. Бута осудили в США на 25 лет тюрьмы. Он вину не признал.

Баскетбол,Бриттни Грайнер,Виктор Бут,Республиканская партия США,
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