Республиканцы Луизианы приняли резолюцию, осуждающую обмен Грайнер

Республиканская партия Луизианы опубликовала резолюцию, осуждающую обмен пленными, в результате которого была освобождена баскетболистка Бриттни Грайнер . Об этом информирует Louisiana Illuminator . Текст резолюции пока не будет доступен для общественности.

Напомним, в прошлом году Грайнер обменяли на россиянина Виктора Бута. Обмен состоялся 8 декабря. Напомним, Грайнер отбывала в России наказание за транспортировку запрещённых веществ. Бут, по версии американской стороны, занимался торговлей оружием. В Российской Федерации Бриттни приговорили к девяти годам заключения. Вину она признала. Бута осудили в США на 25 лет тюрьмы. Он вину не признал.