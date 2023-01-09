Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+4° в 
USD 70.30EUR 75.08
Войти в почту
53 минуты назад

Лука Дончич урегулировал с матерью спор о товарном знаке

Sports.ru

Разыгрывающий «Далласа» и сборной Словении Лука Дончич и его мать Мирьям Потербин урегулировали юридический конфликт, связанный с товарным знаком «LUKA DONCIC 7», принадлежащим Потербин.

Лука Дончич урегулировал с матерью спор о товарном знаке
Фото: Sports.ruSports.ru

Согласно открытым материалам дела на веб-сайте Управления по патентам и торговым знакам Соединенных Штатов, Дончич 5 декабря прекратил действие ходатайства, которое он подал 6 сентября с целью отменить регистрацию товарного знака.

Дончич дал согласие на использование бренда в ноябре 2018 года, когда ему было 19 лет. Официально товарный знак был зарегистрирован в январе 2020-го.

В июле 2021-го разыгрывающий направил матери письменное уведомление о том, что он больше не дает согласие на использование и регистрацию товарного знака, поскольку хочет развивать свой бренд без постороннего участия.

В сентябре 2021-го Дончич представил новый логотип «77» в виде инициалов «LD», который появился на его именной обуви и одежде бренда Jordan, а также на благотворительных и деловых мероприятиях.

После этого компания баскетболиста Luka99 Inc. дважды подавала заявку на регистрацию товарного знака «LUKA DONCIC», но получала отказ от из-за существующего «LUKA DONCIC 7».

Баскетбол,Лука Дончич,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители