Лука Дончич урегулировал с матерью спор о товарном знаке

Разыгрывающий «Далласа» и сборной Словении Лука Дончич и его мать Мирьям Потербин урегулировали юридический конфликт, связанный с товарным знаком «LUKA DONCIC 7», принадлежащим Потербин.

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Согласно открытым материалам дела на веб-сайте Управления по патентам и торговым знакам Соединенных Штатов, Дончич 5 декабря прекратил действие ходатайства, которое он подал 6 сентября с целью отменить регистрацию товарного знака.

Дончич дал согласие на использование бренда в ноябре 2018 года, когда ему было 19 лет. Официально товарный знак был зарегистрирован в январе 2020-го.

В июле 2021-го разыгрывающий направил матери письменное уведомление о том, что он больше не дает согласие на использование и регистрацию товарного знака, поскольку хочет развивать свой бренд без постороннего участия.

В сентябре 2021-го Дончич представил новый логотип «77» в виде инициалов «LD», который появился на его именной обуви и одежде бренда Jordan, а также на благотворительных и деловых мероприятиях.