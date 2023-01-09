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20 минут назад

«Он умел воодушевить партнеров по команде». Рик Карлайл сравнил Майлза Тернера с Джермейном О’Нилом

Sports.ru

Главный тренер «Индианы» Рик Карлайл сравнил центрового Майлза Тернера с бывшей звездой «Пэйсерс» Джермейном О’Нилом.

Рик Карлайл сравнил Майлза Тернера с Джермейном О’Нилом
Фото: Sports.ruSports.ru

«Есть парни, которые, выходя на паркет, привносят в игру свое присутствие, энергию и уверенность. Я тренировал здесь Джермейна О’Нила в течение четырех лет, и у Джермейна была такая способность. Он умел воодушевить партнеро

Майлз находится в расцвете сил. Он играет лучше, чем когда-либо. Он является настоящим лидером команды. Он доказывает это действиями, а не словами. Но когда он говорит, его слушают. Я очень рад за него. Он отличный парень. И он потрясающе играет в последнее время», – сказал Карлайл.

Баскетбол,Майлза Тернер,
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