Рик Карлайл сравнил Майлза Тернера с Джермейном О’Нилом

«Есть парни, которые, выходя на паркет, привносят в игру свое присутствие, энергию и уверенность. Я тренировал здесь Джермейна О’Нила в течение четырех лет, и у Джермейна была такая способность. Он умел воодушевить партнеро

Майлз находится в расцвете сил. Он играет лучше, чем когда-либо. Он является настоящим лидером команды. Он доказывает это действиями, а не словами. Но когда он говорит, его слушают. Я очень рад за него. Он отличный парень. И он потрясающе играет в последнее время», – сказал Карлайл.