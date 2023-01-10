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1 час назад

Грегг Попович: «НБА следует ввести 4-очковые и 5-очковые, чтобы превратить баскетбол в цирк»

Sports.ru

Главный тренер «Сперс» Грегг Попович дал понять, что его не совсем устраивают тенденции развития современного баскетбола.

Грегг Попович: "НБА следует ввести 4-очковые и 5-очковые"
Фото: Sports.ruSports.ru

«Очевидно, что в наши дни намного сложнее играть в защите, когда так много людей умеет бросать из-за дуги. Сейчас количество таких бросков просто огромно, и все случается очень быстро. Так что народ будет набирать очки. От этого никуда не деться. Средние показатели растут. В защите еще можно как-то играть во время позиционных атак, но при быстром нападении, когда люди растягивают оборону на том уровне, как это умеют делать в НБА, а также с учетом дистанций для броска, это становится серьезным преимуществом.

Как я уже говорил ранее, надеюсь, НБА дойдет до того, чтобы ввести 4-очковые и 5-очковые броски, чтобы превратить баскетбол в настоящий цирк. Это будет другой спорт. Это больше не будет баскетболом, это просто будет кучей дерьма», – заявил Попович.

Баскетбол,Грегг Попович,
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