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1 час назад

Евролига поддержала игрока, который не играет из-за её санкций, и вскоре удалила пост

Чемпионат.comиещё 1

Пресс-служба Евролиги в социальных сетях турнира случайно разместила пост с призывом разрешить аргентинскому новичку «Црвены Звезды» Факундо Кампаццо выступать за клуб. Напомним, недавно Евролига наложила санкции на сербскую команду, запретив ей регистрировать новых игроков и тренеров. Санкции будет действовать до конца февраля этого года.

Евролига поддержала игрока, который не играет из-за её санкций, и вскоре удалила пост
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Соцсети

После этого Федерация баскетбола Аргентины поддержала Кампаццо, разместив в соцсетях сообщение «Мы с тобой, капитан!», добавив к нему хэштег «FreeFacu». Впоследствии игроки «Црвены Звезды» появились с такой фразой на своих разминочных футболках перед матчем Евролиги.

Вскоре после публикации поста Евролига удалила его.

Баскетбол,
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