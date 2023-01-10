Евролига поддержала игрока, который не играет из-за её санкций, и вскоре удалила пост

Пресс-служба Евролиги в социальных сетях турнира случайно разместила пост с призывом разрешить аргентинскому новичку «Црвены Звезды» Факундо Кампаццо выступать за клуб. Напомним, недавно Евролига наложила санкции на сербскую команду, запретив ей регистрировать новых игроков и тренеров. Санкции будет действовать до конца февраля этого года.

После этого Федерация баскетбола Аргентины поддержала Кампаццо, разместив в соцсетях сообщение «Мы с тобой, капитан!», добавив к нему хэштег «FreeFacu». Впоследствии игроки «Црвены Звезды» появились с такой фразой на своих разминочных футболках перед матчем Евролиги.