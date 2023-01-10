Фред Ванвлит – о продлении на 114 миллионов: «Я наиграл на более крупный контракт»

«Не хочу сильно углубляться в это. И все же я просто пытаюсь поставить себя в выгодное положение с точки зрения бизнеса и не продлевать контракт, который был заключен три или четыре года назад.



Мне казалось, что я наиграл на более крупный контракт. Так что просто пытаюсь передать инициативу в руки клуба. Они должны принять решение с организационной точки зрения.



Мне нравится в «Торонто». У меня отличные отношения с Масаи и Бобби, поэтому я уверен, что мы сможем договориться. У нас отличное партнерство, так что в будущем я не собираюсь облегчать им задачу, равно как и они не собираются облегчать жизнь мне. Так все и работает», – сказал Ванвлит.