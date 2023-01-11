Леброн назвал игрока, который может стать лучшим бомбардиром в истории НБА

«Кевин Дюрант – первый, кто сразу приходит на ум. Его зовут Easy Money и Slim Reaper не просто так, ведь он делает это так легко. А ещё он здорово кидает трёшки, стреляет со средней дистанции, проходит под кольцо. А также бросает штрафные, реализуя 85-90 процентов. У нас в лиге много отличных бомбардиров, одним из которых является Кевин, а также Кайри Ирвинг, Лука, Яннис. Но без некоторого везения не обойтись. Мы все знаем, что здоровье – это самое важное не только в спорте, но и в жизни», — сказал Леброн на канале ESPN в