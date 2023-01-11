Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
-1° в 
USD 69.61EUR 74.54
Войти в почту
56 минут назад

«Монако» гарантировано место в следующем сезоне Евролиги

Sports.ru

«Монако» будет участвовать в Евролиге в следующем сезоне, даже если команда не выйдет в плей-офф в этом году, сообщает французское издание L’Equipe.

Какой команде гарантировано место в следующем сезоне Евролиги
Фото: Sports.ruSports.ru

Теоретически команда должна выйти хотя бы в стадию плей-офф, чтобы получить wild card и выступить в Евролиге третий сезон подряд. L’Equipe добавляет, что участие «Монако» потребует ратификации клубами-акционерами Евролиги.

«Говорить о том, что место уже «гарантировано», технически неверно. Но я скажу так: мы хотим, чтобы «Монако» продолжало развиватьс

Если ЦСКА не вернется в Евролигу в следующем сезоне, оставить «Монако» будет несложно. После реинтеграции московского клуба это будет сложнее», – сказал генеральный директор Евролиги Маршалл Гликман.

Баскетбол,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители