Леброн Джеймс назвал свой фирменный бросок

«Все говорят, что мой фирменный бросок – это томагавк-данк в быстром отрыве. Один из моих партнеров по команде, Лонни Уокер, постоянно говорит: «Фирменный томагавк-данк Леброна».

Это появилось из ниоткуда. Однажды мой брат Брэндон Уильямс, который сейчас работает во фронт-офисе «Кавальерс», перехватил мяч в матче с «Оук Хилл» и отдал его мне. Это показывали по национальному телевидению, я был просто счастлив в тот момент и исполнил этот данк. Он и стал моей визитной карточкой», – рассказал Леброн.