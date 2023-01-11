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56 минут назад

Леброн Джеймс: «Мой фирменный бросок – томагавк-данк в быстром отрыве»

Sports.ru

Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс назвал бросок, который он считает своей визитной карточкой.

Леброн Джеймс назвал свой фирменный бросок
Фото: Sports.ruSports.ru

«Все говорят, что мой фирменный бросок – это томагавк-данк в быстром отрыве. Один из моих партнеров по команде, Лонни Уокер, постоянно говорит: «Фирменный томагавк-данк Леброна».

Это появилось из ниоткуда. Однажды мой брат Брэндон Уильямс, который сейчас работает во фронт-офисе «Кавальерс», перехватил мяч в матче с «Оук Хилл» и отдал его мне. Это показывали по национальному телевидению, я был просто счастлив в тот момент и исполнил этот данк. Он и стал моей визитной карточкой», – рассказал Леброн.

Баскетбол,Джеймс Леброн,
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