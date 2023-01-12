Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+11° в 
USD 67.78EUR 72.79
Войти в почту
44 минуты назад

Ричард Джефферсон назвал игровые навыки Йокича, которые его впечатляют

Чемпионат.com

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, чемпион лиги, а ныне эксперт Ричард Джефферсон комплиментарно высказался о сербском центровом «Денвер Наггетс» Николе Йокиче.

Ричард Джефферсон назвал игровые навыки Йокича, которые его впечатляют
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Он является распасовщиком, здорово действует на подборах и в атаке. Так было всегда, и это впечатляет. Он всегда старается повышать свой уровень. Кроме того, он умеет делать так, чтобы остальные включались в игру. У этого парня огромный баскетбольный IQ. Как же меня это впечатляет!» — сказал Джефферсон на канале NBA on ESPN в YouTube.

Йокич в этом сезоне принял участие в 38 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых набирал в среднем 24,9 очка, совершал 11 подборов и отдавал 9,7 результативные передачи.

Баскетбол,Ричард Джефферсон,Никола Йокич,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители