Ричард Джефферсон назвал игровые навыки Йокича, которые его впечатляют

«Он является распасовщиком, здорово действует на подборах и в атаке. Так было всегда, и это впечатляет. Он всегда старается повышать свой уровень. Кроме того, он умеет делать так, чтобы остальные включались в игру. У этого парня огромный баскетбольный IQ. Как же меня это впечатляет!» — сказал Джефферсон на канале NBA on ESPN в YouTube.