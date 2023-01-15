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41 минуту назад

Экс-баскетболист сборной Украины Отверченко скончался в возрасте 33 лет

Газета.Ru

Бывший защитник сборной Украины Руслан Отверченко умер в Киеве в возрасте 33 лет из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает BasketNews с ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.

Украинский баскетболист скончался в возрасте 33 лет
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отверченко родился в Монголии, но почти всю карьеру провел в украинских клубах. Он выступал за «Киев», «Донецк» и «Прометей». В 15-летнем возрасте баскетболист попал в сборную Украины до 16 лет. Отверченко сыграл 12 матчей за мужскую сборную Украины и выступал на Евробаскете-2017. На турнире Украина дошла до 1/8 финала, где уступила будущему победителю Евробаскета — команде Словении.

Защитник включался в список пяти лучших игроков украинской Суперлиги, а в 2012 году был удостоен звания лучшего. В 2017 году он стал чемпионом страны в составе «Будивельника».

Напомним, что в конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Также из России были перенесены многие соревнования с участием иностранных спортсменов.

Баскетбол,Руслан Отверченко,
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