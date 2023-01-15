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1 час назад

Бывший баскетболист сборной Украины Руслан Отверченко умер в возрасте 33 лет

Матч ТВ

Бывший игрок сборной Украины по баскетболу Руслан Отверченко скончался на 34 м году жизни, сообщает пресс служба Федерации баскетбола Украины (ФБУ).

Украинский баскетболист умер в возрасте 33 лет
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как отмечается, Отверченко умер в Киеве из за проблем с сердцем.

Руслан выступал за молодежные сборные Украины всех возрастов и отыграл 12 матчей за национальную команду, участвовал в чемпионате Европы 2017. Он играл за клубы украинской суперлиги «Киев», «Донецк», «Будивельник», «Черкасские Мавпы», «Прометей», а также за испанскую «Манресу». В 2017 году Отверченко стал чемпионом Украины в составе «Будивельника».

Баскетбол,Руслан Отверченко,
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