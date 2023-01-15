Украинский баскетболист умер в возрасте 33 лет

Как отмечается, Отверченко умер в Киеве из за проблем с сердцем.

Руслан выступал за молодежные сборные Украины всех возрастов и отыграл 12 матчей за национальную команду, участвовал в чемпионате Европы 2017. Он играл за клубы украинской суперлиги «Киев», «Донецк», «Будивельник», «Черкасские Мавпы», «Прометей», а также за испанскую «Манресу». В 2017 году Отверченко стал чемпионом Украины в составе «Будивельника».