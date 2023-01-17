«Молодые российские ребята показали зубы. Наш баскетбол никогда не умрет»

— За счет чего МБА одержала в этом матче волевую победу? За счет того, что москвичи поменяли тактику и стали хорошо играть в защите. В этом матче я получил огромное удовольствие именно от того, как эту игру вел тренерский штаб МБА. После игры я поздравил главного тренера команды Василия Карасева. Я ему сказал, что победили они за счет того, что предоставили свои козыри именно во второй половине встречи, когда «Зенит» уже подумал, что победил. Но тут соперник дал ему тот бой, который он не ожидал.



Первый момент — МБА прибавила в защите, второй — пошли у игроков дальние попадания. Но, что самое важное, Вася Карасев сделал очень своевременные замены. Это давало возможность и отдохнуть лидерам, и решить проблемы, которые вставали перед главным тренером.



Очень позитивный матч получился у МБА. Прежде всего, конечно, надо отметить, что играли молодые российские баскетболисты против большого количества легионеров. У «Зенита» были шесть иностранцев, которых они обыграли за счет огромного желания победить чемпиона. Молодые российские ребята показали зубы. Это говорит о том, что российский баскетбол никогда не умрет. Он будет расти и работать, потому что у нас очень много школ и тренеров, работающих с молодежью. И делают они эту работу на очень хорошем уровне. И здесь нужно посмотреть на перспективу нашей сборной, которая через какое то время будет уже выступать на международной арене, — сказал Елевич «Матч ТВ».