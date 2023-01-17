Леброну Джеймсу осталось набрать 316 очков, чтобы побить легендарный рекорд

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 48 очков в матче с «Хьюстон Рокетс» (140:132) и ещё ближе приблизился к легендарному рекорду Карима Абдул-Джаббара. Теперь на счету американского форварда 38 072 очка за всё время выступлений в НБА. Ему осталось набрать ещё 316 очков, чтобы превзойти показатель Абдул-Джаббара и войти в историю, как самый результативный баскетболист лиги.