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1 час назад

Леброну Джеймсу осталось набрать 316 очков, чтобы побить легендарный рекорд Абдул-Джаббара

Чемпионат.com

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 48 очков в матче с «Хьюстон Рокетс» (140:132) и ещё ближе приблизился к легендарному рекорду Карима Абдул-Джаббара. Теперь на счету американского форварда 38 072 очка за всё время выступлений в НБА. Ему осталось набрать ещё 316 очков, чтобы превзойти показатель Абдул-Джаббара и войти в историю, как самый результативный баскетболист лиги.

Леброну Джеймсу осталось набрать 316 очков, чтобы побить легендарный рекорд
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Летом прошлого года Леброн заключил с «Лейкерс» новое соглашение. В клубе не стали разглашать его детали, однако сообщалось, что форвард получит $ 97,1 млн за добавленные два года с опцией игрока на сезон-2024/2025.

Ранее сам Джеймс прокомментировал своё выступление в матче Национальной баскетбольной лиги с «Хьюстон Рокетс».

Баскетбол,Джеймс Леброн,Карим Абдул-джаббар,
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