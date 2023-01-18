Леброн Джеймс назвал двух людей, на которых он ориентируется

Выросший в глубинке, видя, как обездолены чернокожие люди, я всегда чувствовал, что если у меня когда-нибудь будет возможность иметь платформу, то я буду использовать её. Использовать свой голос, чтобы люди, выросшие как я, поняли, что у нас есть сила», — приводит слова Джеймса Fadeaway World.