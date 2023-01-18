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1 час назад

Леброн Джеймс назвал двух людей, на которых он ориентируется

Чемпионат.com

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отдал должное общественному деятелю Мартину Лютеру Кингу и легендарному боксёру Мохаммеду Али за то, что они боролись за права чернокожих.

Леброн Джеймс назвал двух людей, на которых он ориентируется
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Я смотрел всегда на таких парней, как доктор Мартин Лютер Кинг и Мохаммед Али, которые говорили от сердца и понимали, что происходит в мире. Они использовали свою платформу, чтобы пролить свет на дискриминацию.

Выросший в глубинке, видя, как обездолены чернокожие люди, я всегда чувствовал, что если у меня когда-нибудь будет возможность иметь платформу, то я буду использовать её. Использовать свой голос, чтобы люди, выросшие как я, поняли, что у нас есть сила», — приводит слова Джеймса Fadeaway World.

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