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1 час назад

ЦСКА обыграл «Зенит» и продлил победную серию в Единой лиге ВТБ до 22 матчей

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Московский ЦСКА на своем паркете одолел петербургский «Зенит» в матче регулярного сезона баскетбольной Единой лиги ВТБ.Встреча в Москве завершилась со счетом 100:80 (23:24, 20:19, 33:25, 24:12). Самым результативным игроком матча стал защитник армейцев Каспер Уэйр, набравший 27 очков. Алексей Швед записал на свой счет 24 очка. У гостей 20 очков набросал Калеб Хоумсли.

ЦСКА продлил победную серию в Единой лиге ВТБ до 22 матчей
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Для ЦСКА победа стала 22 й в турнире, команда идет без поражений и возглавляет таблицу. «Зенит» потерпел пятое поражение в сезоне и идет третьим.

В следующем туре армейцы примут дома МБА 29 января. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Страна», начало трансляции — в 16:55.

«Зенит» 25 января в рамках ¼ финала Кубка России сыграет в гостях с екатеринбургским «Уралмашем». В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Страна», начало трансляции — в 16:55.ВТБ. 2022-23 ЦСКА (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 100:80 (23:24, 20:19, 33:25, 24:12)

Баскетбол,Каспер Уэйр,Алексей Швед,Зенит,
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