ЦСКА продлил победную серию в Единой лиге ВТБ до 22 матчей

Московский ЦСКА на своем паркете одолел петербургский «Зенит» в матче регулярного сезона баскетбольной Единой лиги ВТБ.Встреча в Москве завершилась со счетом 100:80 (23:24, 20:19, 33:25, 24:12). Самым результативным игроком матча стал защитник армейцев Каспер Уэйр, набравший 27 очков. Алексей Швед записал на свой счет 24 очка. У гостей 20 очков набросал Калеб Хоумсли.

Фото: Матч ТВ Матч ТВ

Для ЦСКА победа стала 22 й в турнире, команда идет без поражений и возглавляет таблицу. «Зенит» потерпел пятое поражение в сезоне и идет третьим.

В следующем туре армейцы примут дома МБА 29 января. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Страна», начало трансляции — в 16:55.