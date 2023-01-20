Американский баскетболист расторг контракт с «Самарой»

Томас перешел в «Самару» летом 2022 года и провел за клуб 13 матчей в Единой Лиге ВТБ, в которых в среднем набирал 11,8 очка и делал 6,5 подбора.

В пятницу лидирующий в турнире московский ЦСКА примет петербургский «Зенит». Встреча начнется в 20:00 и будет показана в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.