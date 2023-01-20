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1 час назад

Американский баскетболист Томас расторг контракт с «Самарой»

Матч ТВиещё 1

Американский баскетболист Малкольм Томас покинул «Самару», сообщается на сайте клуба Единой лиги ВТБ.

Американский баскетболист расторг контракт с «Самарой»
Фото:  БК «Самара» БК «Самара»

Соглашение расторгнуто по инициативе 34 летнего игрока.

Томас перешел в «Самару» летом 2022 года и провел за клуб 13 матчей в Единой Лиге ВТБ, в которых в среднем набирал 11,8 очка и делал 6,5 подбора.

«Самара» заняла седьмое место в первом этапе регулярного чемпионата Единой лиги.

В пятницу лидирующий в турнире московский ЦСКА примет петербургский «Зенит». Встреча начнется в 20:00 и будет показана в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

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