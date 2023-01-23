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1 час назад

Брат Майкла Портера обвиняется в ДТП со смертельным исходом

Sports.ru

Кобан Портер, защитник-второкурсник Денверского университета и младший брат форварда «Наггетс» Майкла Портера, был арестован рано утром в воскресенье в связи с аварией со смертельным исходом в Денвере.

Брат баскетболиста Майкла Портера обвиняется в ДТП со смертельным исходом
Фото: Sports.ruSports.ru

21-летний Кобан Портер арестован по подозрению в ДТП со смертельным исходом и неосторожной езде. Столкновение двух автомобилей произошло около двух часов ночи. По данным полиции, водитель второго автомобиля погиб на месте.

В «Наггетс» отмечают, что Майкл Портер не имеет никакого отношения к аварии. Он пропустил матч с «Тандер» (99:101) в воскресенье по личным причинам.

Кобан Портер восстанавливался после разрыва передней крестообразной связки, который перенес в это межсезонье. В прошлом сезоне он набирал в среднем 11,4 очка в 28 играх на первом курсе.

Баскетбол,Майкл Портер,Тандер,
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