Шакил О'Нил отреагировал на мнение, что место Ховарда в Зале славы НБА под сомнением

Ховард сейчас выступает в чемпионате Тайваня. Там же выступает экс-центровой «Сакраменто Кингз» Сим Буллар. В одном из матчей Буллар переигрывал Ховарда в ряде эпизодов. После этого один из фанатов написал в соцсетях, что это ставит под сомнение попадание Ховарда в Зал славы НБА.