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1 час назад

Шакил О'Нил отреагировал на мнение, что место Ховарда в Зале славы НБА под сомнением

Чемпионат.com

Четырёхкратный чемпион НБА, легендарный центровой Шакил О'Нил согласился с мнением болельщика по поводу бывшего чемпиона НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайта Ховарда.

Шакил О'Нил отреагировал на мнение, что место Ховарда в Зале славы НБА под сомнением
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Ховард сейчас выступает в чемпионате Тайваня. Там же выступает экс-центровой «Сакраменто Кингз» Сим Буллар. В одном из матчей Буллар переигрывал Ховарда в ряде эпизодов. После этого один из фанатов написал в соцсетях, что это ставит под сомнение попадание Ховарда в Зал славы НБА.

«Я согласен с этим утверждением», — написал О’Нил.

Напомним, ранее сообщалось, что в чемпионате Тайваня Ховард заработает более $ 1 млн. При этом местная лига сделала исключение для Дуайта — по правилам, зарплата иностранцев не может превышать $ 20 тыс.

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