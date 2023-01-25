«Лейкерс» проиграли «Клипперс» в матче НБА

«Лос Анджелес Лейкерс» потерпел поражение от «Лос Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, в которой хозяевами были «Лейкерс», завершилась со счетом 133:115 (37:30, 40:24, 21:28, 35:33) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал Леброн Джеймс, набравший 46 очков. В составе «Клипперс» 27 очков в активе Пола Джорджа.
«Клипперс» идут пятыми в турнирной таблице Западной конференции, «Лейкерс» занимают 13 е место.
Результаты других матчей дня в НБА:
«Индиана Пэйсерс» — «Чикаго Буллз» — 116:110;
«Майами Хит» — «Бостон Селтикс» — 98:95;
«Нью Йорк Никс» — «Кливленд Кавальерс» — 105:103;
«Нью Орлеан Пеликанс» — «Денвер Наггетс» — 98:99;
«Даллас Маверикс» — «Вашингтон Уизардс» — 126:127;
«Финикс Санс» — «Шарлотт Хорнетс» — 128:97.