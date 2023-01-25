«Лейкерс» проиграли «Клипперс» в матче НБА

Встреча, в которой хозяевами были «Лейкерс», завершилась со счетом 133:115 (37:30, 40:24, 21:28, 35:33) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал Леброн Джеймс, набравший 46 очков. В составе «Клипперс» 27 очков в активе Пола Джорджа.