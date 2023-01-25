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1 час назад

«Лейкерс» проиграли «Клипперс» в матче НБА, несмотря на 46 очков Джеймса

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«Лос Анджелес Лейкерс» потерпел поражение от «Лос Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА.

«Лейкерс» проиграли «Клипперс» в матче НБА
Фото: Matchtv.ruMatchtv.ru

Встреча, в которой хозяевами были «Лейкерс», завершилась со счетом 133:115 (37:30, 40:24, 21:28, 35:33) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал Леброн Джеймс, набравший 46 очков. В составе «Клипперс» 27 очков в активе Пола Джорджа.

«Клипперс» идут пятыми в турнирной таблице Западной конференции, «Лейкерс» занимают 13 е место.

Результаты других матчей дня в НБА:

«Индиана Пэйсерс» — «Чикаго Буллз» — 116:110;

«Майами Хит» — «Бостон Селтикс» — 98:95;

«Нью Йорк Никс» — «Кливленд Кавальерс» — 105:103;

«Нью Орлеан Пеликанс» — «Денвер Наггетс» — 98:99;

«Даллас Маверикс» — «Вашингтон Уизардс» — 126:127;

«Финикс Санс» — «Шарлотт Хорнетс» — 128:97.

Баскетбол,Джеймс Леброн,Пол Джордж,
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