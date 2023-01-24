Экс-игрок НБА Парсонс отреагировал на конфликт игроков «Мемфиса» и телеведущего FOX

«Позор «Лейкерс» и их службе безопасности. Если бы это был обычный человек, то его сразу бы увели с арены. Тот факт, что кто-то покупает билет на игру, не означает, что теперь он может делать абсолютно все, что ему захочется. И если бы Шэннон был эфире, он сказал бы именно это. Глу