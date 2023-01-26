Леброну Джеймсу осталось 157 очков до легендарного рекорда Абдул-Джаббара

Звёздный американский форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Сан-Антонио Спёрс» (113:104) сумел набрать 20 очков, что помогло ему еще ближе приблизиться к легендарному рекорду Карима Абдул-Джаббара по количеству очков за карьеру. Напомним, у Абдул-Джаббара 38 387 очков, на счету Джеймса на данный момент 38 230.

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Летом прошлого года в межсезонье Леброн подписал новый контракт с «Лейкерс». Сообщалось, что форвард будет получать по нему $ 97,1 млн за добавленные два года с опцией игрока на сезон-2024/2025.