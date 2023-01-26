Стеф Карри был удалён с площадки за то, что швырнул капу на паркет. Видео

Лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри в очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной лиги с «Мемфис Гриззлиз» заработал удаление. Инцидент произошёл в конце матча. Карри разозлился на партнёра по команде Джордана Пула за то, что тот не отдал ему передачу и, возвращаясь, к своему кольцу Стефен швырнул капу на паркет. Судья удалил разыгрывающего, хотя Карри не предъявлял никаких претензий к судейству.
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«Голден Стэйт» обыграл «Мемфис» со счётом 122:120. Стефен Карри стал самым результативным игроком матча, несмотря на удаление. В его активе 34 очка, два подбора и три результативные позиции передачи.