Стеф Карри был удалён с площадки за то, что швырнул капу на паркет. Видео

Лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри в очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной лиги с «Мемфис Гриззлиз» заработал удаление. Инцидент произошёл в конце матча. Карри разозлился на партнёра по команде Джордана Пула за то, что тот не отдал ему передачу и, возвращаясь, к своему кольцу Стефен швырнул капу на паркет. Судья удалил разыгрывающего, хотя Карри не предъявлял никаких претензий к судейству.