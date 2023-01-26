Лиллард высказался о своем рекорде

«Каждый раз, когда удаётся набрать 60 очков, это особенное событие. Но в этот раз всё получилось очень легко. Я играл так, как нужно. Нам была нужна победа, так что я вышел атаковать и играть агрессивно, но не сказал бы, что это тот случай, когда ловишь кураж и всё залетает.