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1 час назад

Лука Дончич получил травму во время матча

Чемпионат.comиещё 1

Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич был вынужден досрочно завершить матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Финикс Санз» (99:95).

Звёздный разыгрывающий Лука Дончич получил травму во время матча
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Как сообщает инсайдер Марк Стайн в соцсетях, 23-летний баскетболист получил травму левого голеностопа в начале встречи. Также отмечается, что рентген не выявил серьёзных повреждений у игрока.

В текущем сезоне Дончич принял участие в 45 матчах, набирая в среднем 33 очка, делая 8,9 подбора и 8,4 передачи при реализации бросков 49,7%, где 35,1% из них – трёхочковые.

«Даллас Маверикс» занимает шестое место в Западной конференции с 26 победами при 24 поражениях. Следующую игру «Маверикс» проведут с «Ютой Джаз» на выезде 29 января (5:00 мск).

Баскетбол,Лука Дончич,
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